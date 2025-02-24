Соликамский магниевый завод закончил 2024 год с убытком более миллиарда рублей

"Соликамский магниевый завод" опубликовал финансовую отчетность по итогам работы в 2024 году.

Как сообщает "Ъ", чистый убыток общества составил более 1,136 млрд руб. 2023 год общество закончило с прибылью 75 млн руб., прибыль в 2022 году составила 3,5 млрд руб. Выручка предприятия в 2024 году составила 11,213 млрд руб. (в 2023 году 12,405 млрд руб.), убыток от продаж — 1,544 млрд руб. Кредиторская задолженность ОАО составляет 1,975 млрд руб.

"СМЗ" является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК "Росатом".