24 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Рада отказалась поддержать Зеленского

Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента провалилось при голосовании. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

За постановление проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226. В нем говорилось, что Рада обращает внимание на необходимость институциональной непрерывности власти, особенно в условиях режима военного положения, и дает Зеленскому срок до вступления на пост новоизбранного президента Украины. На заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран. Авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом. Однако это не удалось.

Депутат Александр Дубинский пишет, что тем самым Рада послала сигнал Западу, что Зеленский уже не столь легитимен и договариваться, вероятно, придется с новым президентом.

"Парламент показал Зеленскому на дверь — и сделал это при Европе. Это не технический сбой. Это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни. Трампистам остается добавить: Украина не нуждается в слабых лидерах с истекающим сроком годности", — написал Дубинский.

А депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что "сегодняшний плевок в лицо террористу" должен стать началом здравого смысла и движения в парламенте.

"В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины", — отметил он.

Теги: зеленский, верховная рада, украина


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