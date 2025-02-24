США предложили отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины

США призвали отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины, пишет Financial Times. Генассамблея ООН должна проголосовать по нему 24 февраля.

По информации источников издания, Вашингтон предложил свой собственный текст. В нем "действия Украины приравниваются к действиям России", а также выражается сожаление из-за "трагических жертв в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются вместе отговорить президента США Дональда Трампа от переговоров с Россией и предложат свой план уреглирования конфликта. Именно об этом они будут говорить сегодня во время своего визита в Вашингтон, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.