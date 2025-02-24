Бастрыкин поручил возбудить дело после массовых драк детей-мигрантов на Урале

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий детей мигрантов в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В социальных медиа сообщалось, что на территории Свердловской области несовершеннолетние дети мигрантов систематически организуют драки, в том числе с местными школьниками. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также оперативно принять меры к установлению всех участников противоправных действий и привлечению их к ответственности.

О каких именно инцидентах идет речь, не сообщается. Вероятно, до главы ведомства дошла информация о массовых драках детей мигрантов на Сортировке в Екатеринбурге. Ранее Telegram-канал "Безумный ЕКБ" дважды сообщал о разборках детей в дворе дома на Таватуйской, 4. На видео группа детей спорит, начинается потасовка. По некоторым данным последнее опубликованное видео было снято в феврале, по другим - в начале января