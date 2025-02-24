На Урал к 8 Марта привезли почти 270 тонн импортных цветов

В УрФО поступают партии цветов к предстоящему Международному женскому дню – 8 Марта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, почти 270 тонн импортных цветов на общую сумму 200 млн рублей оформили таможенники в феврале. Всего с начала 2025 года на Урал привезли более 600 тонн цветочной продукции стоимостью почти 450 млн рублей.

Основная доля импорта приходится на розы – почти 6 млн штук (300 тонн). На втором месте по популярности оказались хризантемы – почти 2 млн штук (136 тонн).

"Логистика доставки цветов не изменилась – букеты завозят на Урал автомобильным транспортом. Лидеры среди стран-поставщиков Эквадор и Нидерланды, на них приходится более 95% всех поставок, как в стоимостном, так и в весовом выражении", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, что в 2024 году уральские таможенники зафиксировали рост импорта цветов. Сообщалось, что их везут в регион даже из Китая.