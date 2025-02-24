24 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Матери из Екатеринбурга, проломившей череп маленькому сыну, грозит 10 лет колонии

В полиции и Следственном комитете прокомментировали инцидент в Екатеринбурге, где молодая мать проломила череп маленькому сыну. Теперь ей грозит срок в колонии.
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Ранее сообщалось, что все случилось в квартире по проспекту Космонавтов, где и живет семья. По предварительным данным, 14 февраля 26-летняя мать ударила ребенка по голове, тот упал и ударился о табурет. Только 19 февраля мальчик получил медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области, против матери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". По делу назначен ряд экспертиз, проводятся допросы свидетелей и самой подозреваемой. Изучается характеризующая документация в отношении семьи. Выясняются условия воспитания и проживания ребенка, а также причины совершения преступления.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, органам внутренних дел о происшествии стало известно 19 февраля. Рассказали о нем врачи бригады "скорой помощи".

"Медики сообщили, что в 13.00 из квартиры на проспекте Космонавтов в ДГБ-9 Екатеринбурга доставлен малыш, которому в июле текущего года исполнится два годика. Также врачи проинформировали полицию о предварительном диагнозе пострадавшего – "сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма". Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение по причине тяжелого состояния", – отметил полковник Горелых.

Полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел еще пять дней назад, 14 февраля.

"Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ в 2019 году. Сейчас с матерью работают правоохранители для установления более точных обстоятельств случившегося. Двое других ее детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле. Семья, в которой случилось данное ЧП, будет поставлена на учет", – пообещал Валерий Горелых.

Как добавили в СК, наказание за совершение этого преступления составляет до 10 лет лишения свободы.

Теги: ребенок, мать, полиция, СК, дело, Екатеринбург


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Ранее 24.02.2025 12:16 Мск СМИ: Мать из Екатеринбурга проломила череп своему годовалому сыну

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