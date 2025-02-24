Суд вынес приговор главному похитителю иномарок "Киа Рио" в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор главе преступной группировки, занимающейся хищением автомобилей марки "Киа Рио". За два года осужденных успел похитить 10 машин на общую сумму свыше 13 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осужденный 1983 г.р. имел опыт в сфере сбыта запчастей к автомобилям. Зная, что на авторынке особенно востребованы запчасти от "Киа Рио", тот организовал преступную группировку, в которую вовлек своего знакомого. С июня 2022 года по апрель 2024 года соучастники похищали транспорт, однако все же были разоблачены.

Организатора преступной схемы свою вину полностью признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере" и приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного суммы ущерба.

Уголовное дело в отношении соучастника находится на рассмотрении Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.