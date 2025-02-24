Зеленский: Обмен пленных "всех на всех" станет первым шагом к прекращению конфликта

Завершение вооруженного конфликта между Россией и Украиной должно начаться с восстановления доверия. А это возможно после обмена пленными "всех на всех". Так заявил Владимир Зеленский на заседании в Киеве. Об этом сообщает Донецк.media

"Украина готова к справедливому обмену "всех на всех", — подчеркнул Зеленский во время заседания в Киеве.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия, только когда будут достигнуты все договорённости.

Об этом сообщает Telegram-канал "На самом деле в Днепре".

"Просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать – мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит", - сказал Лавров сегодня на встрече с главной МИД Турции в Анкаре.

По его словам, такой вариант уже пробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые предложил Киев. А единственным результатом было то, что Украине тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил подписывать ею же инициированный договор.

"Боевые действия мы прекратим только когда переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Россию", - сказал глава МИД.

Также он добавил, что сомневается в том, что украинское правительство сейчас "на что-то способно", кроме стремления заработать и торга с США, пишет ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир или Украину возьмут в НАТО.

Об этом он заявил накануне на своей пресс-конференции.

"Если мир для Украины и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост, - я готов. Я также готов поменять пост на НАТО", - сказал он.

По его словам, принятие Украины в НАТО - это самый простой, самый лучший и самый дешевый вариант.