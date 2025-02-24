24 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми друзьями

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми друзьями. Так он сказал сегодня во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, пишет Синьхуа. Как сообщает ТАСС, политический деятель указал на добрососедский характер отношений, поддерживаемых двумя странами. Пекин одобряет усилия, которые предпринимает Россия и другие заинтересованные стороны по урегулированию украинского кризиса.
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Как сообщает Telegram-канал Кремль.Новости, лидер РФ проинформировал председателя КНР о российско-американских контактах. Китай выразил поддержку начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.

Лидеры подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Цзиньпин отметил, что китайско-российские связи имеют мощную движущую силу и уникальную стратегическую ценность. По его словам, КНР и Россия "делят беды и трудности, добиваясь общего развития".

Путин и Цзиньпин обсудили пути расширения сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.

Также он утвердили график предстоящих встреч в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

Теги: Цзиньпин, китай, россия, путин


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