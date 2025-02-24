24 Февраля 2025
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Авиаторша&quot; / youtube.com/@aeroriska

Санкции против аэропортов "Внуково" и "Жуковский" ввел Евросоюз

Санкции в отношении московских аэропортов "Внуково" и "Жуковский" ввел Евросоюз. В список также попали еще четыре воздушные гавани в регионах. Какие именно – пока неизвестно. Об этом сообщает релиз на сайте Евросовета, пишет РБК.
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"Это включает в себя доступ к их объектам и предоставление любых услуг судам или воздушным судам", — пояснили в ЕС.

Также Брюссель будет вводить санкции против авиакомпаний из третьих стран, если они будут выполнять внутренние рейсы по России или поставлять российским авиакомпаниям самолеты и другую авиационную продукцию. Такие компании будут вноситься в специальный список, и им запретят полеты в ЕС.

Евросоюз ужесточил и запрет на автомобильные грузоперевозки по своей территории для зарегистрированных в ЕС операторов.

Также введены санкции против российских морских портов: "Астрахань", "Махачкала" в Каспийском море, "Усть-Луга" и "Приморск" в Балтийском море и "Новороссийск" в Черном море.

Как объяснили представители Еврокомиссии, санкции ввели в отношении тех компаний, которые используются "для транспортировки беспилотников и других товаров и технологий", или "для обхода ограничения цен на нефть путем транспортировки российской сырой нефти судами теневого флота".

Сегодня главы МИД стран Европы одобрили 16-й пакет санкций против России. Он приурочен к третьей годовщине начала боевых действий на Украине.

Новый пакет полностью запрещает импорт первичного алюминия. Ограничения также касаются 13 банков и 73 кораблей, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Всего под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые якобы причастны к боевым действиям на Украине. Среди прочего страны Евросоюза запретят импорт хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Теги: санкции, аэропорт, внуково, жуковский, порт


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