Минпрос проверит олимпиаду, где списывали ответы

Минпросвещения РФ дополнительно проверит результаты школьной олимпиады по географии, ответы на которую были выложены заранее. В пресс-службе ведомства заявили, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий во время проведения олимпиады.

Проблема достигла массовых масштабов, поскольку по результатам олимпиад можно поступить в самые престижные вузы. Как пишет телеграм-канал о МГУ "Первый университетский", в индустрии "помощников" на олимпиадах, дополнительных экзаменах и ЕГЭ говорят, что это стало уже обычным делом благодаря распространению микрокамер. Так, в большинство корпусов МГУ можно спокойно пронести на олимпиаду микронаушник, микрокамеру и пауэрбанк для последней. Даже если детекторы сработают, на это никто не обратит внимания. Абитуриент просто фотографирует задания и отправляет исполнителям, а те диктуют ответ или решение в микронаушник.

Обычная цена за эти услуги - 30-50 тысяч рублей плюс гонорар в зависимости от результатов, который может достигать 200-300 тысяч. Но на кону - до двух миллионов рублей (цена за четыре года обучения в МГУ), поэтому желающих хватает. Также нет сомнений, что на дополнительных вступительных экзаменах, которые уже три года проходят дистанционно, очень многие списывают с наушником.

Минпросвещения не прокомментировало другие аналогичные истории, в частности олимпиады по математике. Но указало, что ответственность за проведение регионального этапа несут региональные министерства.