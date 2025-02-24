В Тюменской области фронтовику Ивану Пояркову помогли восстановить медаль "За отвагу"

Фронтовику Ивану Пояркову помогли восстановить медаль "За отвагу", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В День защитника Отечества ее прикрепили к кителю ветерана.

История началась на торжественном приеме у губернатора Тюменской области Александра Моора, который состоялся 23 января на мероприятии в ДК "Нефтяник". Во время мероприятия глава региона торжественно вручил шести жителям Тюменской области награды за мужественные поступки и самоотверженный труд.

Фронтовику Ивану Пояркову вручали юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Тогда директор центра "Аванпост" Николай Савченко заметил, что у ветерана на пиджаке висит только колодка, а самой медали "За отвагу" нет. Много лет назад сломалось крепление и награда была утеряна.

К Дню защитника Отечества был заказан дубликат. Сотрудники центра "Аванпост" и боец СВО, который, как и ветеран, связал свою жизнь с ротой снайперов, вручили медаль Ивану Пояркову.

Иван Поярков закончил снайперскую школу в Чебаркуле, находится в звании ефрейтор. В июне 1944 года участвовал в боях на 1-м Украинском фронте в составе 70-й механизированной бригады автоматчиков. Ветеран награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени и множественными трудовыми наградами.