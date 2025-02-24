Лавров: Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств

Полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств состоятся на этой неделе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самое несложное - это все-таки наладить, мы это предложили, нормальную работу посольств, российского в Вашингтоне и американского - в Москве", - цитирует РИА Новости министра.

По его словам, для этой цели на прошлой неделе прошли два технических предварительных контакта.

18 февраля Москва и Вашингтон договорились о скорейшем назначении послов в обеих столицах.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года. В ноябре сообщалось, что новым послом может стать директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев.