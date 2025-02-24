В Свердловской области потратят 25 миллионов на акушерские пункты в виде креста

В селах Артемовского муниципального округа и в Ирбитском районе появятся три современных фельдшерско-акушерских пункта необычного дизайна. Как сообщает министерство здравоохранения Свердловской области, строения в виде красного креста хотят возвести уже в 2025 году.

"В селе Большое Трифоново в окрестностях Артемовского ФАП должны установить и оборудовать до конца июня, еще два объекта в 2025 году появятся неподалеку от Ирбита", - говорится в сообщении.

Общая стоимость всех трех зданий составит 25 млн рублей. Строительство пройдет в рамках программы модернизации первичного звена.

Как отмечают в министерстве, раньше подобных дизайнерских решений в регионе не было. Каждое здание в 113 кв.м. будет обустроено местом ожидания, кабинетами приема, прививочным и смотровой, процедурной, стерилизационной, санузлами и так далее. Мебель и медицинское оборудование входят в комплектацию модульного сооружения.