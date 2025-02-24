СМИ: Мать из Екатеринбурга проломила череп своему годовалому сыну

Жительница Екатеринбурга избила годовалого сына, проломив череп, после чего еще пять дней не обращалась за медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в квартире по проспекту Космонавтов, где и живет семья. По предварительным данным, 14 февраля 26-летняя Ляйла ударила ребенка по голове, от чего тот упал и ударился о табурет. Только 19 февраля ребенок получил медицинскую помощь. На данный момент он находится в больнице с диагностированной черепно-мозговой травмой, ушибом легкого и ссадинами по телу.

По данным "4 канала", свой поступок мать объяснила капризным поведением годовалого сына и плохими отношениями с супругом. Также канал сообщает, что женщину ранее уже отправляли в места заключения на 1 года и 4 месяца за хранение наркотиков. Сейчас она работает швеей, воспитывает троих детей и находится на шестом месяце беременности.