МИД: Понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

У Москвы не появилось большего понимания относительно плана Вашингтона по украинскому конфликту после переговоров в Эр-Рияде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На сегодня большего понимания у нас не появилось", - сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия фиксирует стремление США продвинуться в направлении скорого прекращения огня.

Ранее США не исключили, что основой урегулирования конфликта вокруг Украины могут стать договоренности, достигнутые Москвой и Киевом по итогам стамбульских переговоров 2022 года. Как сообщил CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, протокольные стамбульские договоренности были составлены по итогам "очень убедительных и содержательных переговоров".