Екатеринбуржцы выберут, какие тротуары и велодорожки нужно ремонтировать в Академическом

Жителям Екатеринбурга предлагают самим выбрать, какие тротуары и велодорожки нужно отремонтировать в Академическом районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, высказать свое мнение можно на портале Госуслуг. Опрос продлится до 10 марта.

Екатеринбуржцам предлагается выбрать из перечисленных те участки тротуаров и велодорожек, которые требуют ремонта в ближайшее время. Также можно указать и свои варианты участков, нуждающихся в реконструкции.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга к 2028 году планируется построить три улицы.