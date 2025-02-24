Свердловская прокуратура подтвердила санитарное неблагополучие общежитий УрГУПС

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку в общежитиях ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщения" после жалоб на санитарное состояние помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в сети появилась информация о том, что в общежитиях вуза по 2-3 дня не проводят влажную уборку в умывальных и туалетных комнатах и своевременно не опустошают емкости для мусора. Во время проверки прокуратура подтвердила эти факты, заключив, что подобные условия могут повлечь распространение инфекционных заболеваний среди студентов.

Ректору университета прокуратурой внесено представление, после которого все нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения были устранены. Помимо этого, директор студенческого городка был привлечен к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений".

Защита прав студентов находится на постоянном контроле.