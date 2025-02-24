В Пермском крае трое подростков совершили групповое изнасилование несовершеннолетней

В Октябрьском районе пермского края трех молодых людей, из которых двое несовершеннолетних, подозревают в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступление было совершено 18 февраля, в поселке Октябрьский.

Их заключили под стражу.

"Следователями территориального следственного отдела причастные к совершению преступления лица в кратчайший срок были установлены и задержаны, по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.