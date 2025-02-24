Генпрокуратура проверит регионы, где власти неохотно передают инфраструктуру территориальным сетевым организациям

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там отметили, что обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, справедливое тарифообразование на услуги энергокомпаний и соблюдение финансовой дисциплины в некоторых регионах ставится под удар действиями местных властей.

Органы власти некоторых регионов тормозят работу по передаче созданным в каждом субъекте системообразующим территориальным сетевым организациям в безвозмездное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства, находящихся в публичной собственности.

"Надзорным ведомством будет дана оценка полноте и своевременности принятия решений о передаче такой инфраструктуры уполномоченным организациям, а также их фактическому исполнению. Прокуроры ориентированы на пресечение фактов бездействия органов власти по обеспечению надлежащего функционирования СТСО, а также неправомерной приватизации указанных объектов", - говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Исполнение законодательства в данной сфере в Генпрокуратуре России поставлено на особый контроль.