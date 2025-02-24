Екатеринбуржцам разрешили до конца марта использовать жетоны в метро

Оплата проезда в метро Екатеринбурга по жетонам сохранится до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена

"Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года в метро уральской столицы было закрыто большинство касс - в оставшихся стало возможным только продлить проездной. Тогда же прекратилась и продажа жетонов. Билеты же горожане стали приобретать только через терминалы или вовсе оплачивать проезд по QR-коду.