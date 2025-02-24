24 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Мошенники в России ищут своих жертв на форумах защиты от мошенников

О новой схеме, с помощью которой злоумышленники обманывают россиян на форумах в интернете, рассказали в ВТБ. Как сообщает пресс-служба компании, на подобных форумах граждане пытаются найти советы по защите от мошенников и снова попадаются на их уловки. Об этом пишет ТАСС.
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Как сообщили представители кредитной организации, пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает беспокоиться и искать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак.

Люди находят сайты с поддельными отзывами якобы тех, кто столкнулся с обманом. Злоумышленники, "проявляя "заботу" и желание помочь, убеждают пользователя, что он на самом деле связался с мошенниками и теперь нужно срочно спасти его деньги.

"Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, в нашем мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации и критично относиться к "выгодным" предложениям.

Россиянам не следует передавать кому-либо коды, полученные от банков. Необходимо внимательно читать сообщения и пуш-уведомления.

"Мы ищем информацию в интернете обо всем - от фильмов до рецептов на ужин. При этом "советчиками" там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства", - заключил он.

Ранее мошенники похитили один миллион у жительницы Чайковского с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере.

Незнакомец представился полицейским и убедил ее открыть счет в банке и перевести на него все деньги, которые у нее были на счетах в другом банке, якобы для того, чтобы их не похитили. Под руководством звонившего женщина установила на телефон приложение, ссылку на которое ей скинули в мессенджере. Далее разговор продолжился по видеосвязи. Лжеполицейский попросил включить демонстрацию экрана, что потерпевшая и сделала. В это время на ее телефон начали приходить уведомления о движении денежных средств, а затем видеозвонок прекратился.

Теги: схема, мошенник, обман, втб


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