Рябков: Прекращение огня на Украине без устранения причин грозит тяжелыми последствиями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений.

По его словам, Москва развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, пишет РИА Новости.

"Прекращение огня само по себе — это не решение", — подчеркнул дипломат. Рябков пояснил, что без устранения причин конфликта найти долгосрочное решение не получится. Причинами он назвал расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине и несоблюдение Киевом Минских соглашений, нарушение прав русскоязычных в этой стране.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

В США не исключили, что основой урегулирования конфликта вокруг Украины могут стать договоренности, достигнутые Москвой и Киевом по итогам стамбульских переговоров 2022 года. Как сообщил CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, протокольные стамбульские договоренности были составлены по итогам "очень убедительных и содержательных переговоров".