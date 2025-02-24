24 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с видео телеграм-канала &quot;Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)&quot; / t.me/sila_bgo

В Березовском сгорел приют для животных "4 лапы". Погибло 14 зверей

В Березовском в приюте "4 лапы" произошел пожар, унесший жизни 14 животных. Об этом сообщает Telegram-канал "Березовский. Сила БГО (Свердловская область)". По словам сотрудников приюта, многих четвероногих все же удалось спасти. Сейчас на месте с последствиями пожара помогают разобраться волонтеры, прибывшие, в том числе, и из Екатеринбурга.

Пожар произошел 23 февраля. На месте работали сотрудники МЧС, которые вместе с ветеринарами, добровольцами и другими неравнодушными людьми смогли спасти большую часть животных. Среди таких был и волонтер приюта Юрий Климов, который пострадал при эвакуации четвероногих из горящего здания. Сейчас он находится в больнице - из реанимации его переводят в терапию.

Пожар в приюте для животных "Четыре Лапы" в Березовском(2025)|Фото: скриншот с видео телеграм-канала "Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)" / t.me/sila_bgo

В 09.00 на месте собрались волонтеры, которые помогают в поиске сбежавших и выживших животных, разборе завалов. По словам руководителя приюта Ольги Чуб, в пожаре погибло 14 животных, ровно столько же удалось спасти. Трое из них сейчас в тяжелом состоянии и за их жизнь борются ветеринары.

Приют находился в бараке, где также проживали люди. По предварительным данным, возгорание могло произойти в соседнем от приюта помещении. Что именно произошло, предстоит выяснить специалистам. На место прибыл глава города Евгений Писцов, поручивший провести сотрудникам администрации поквартирный обход и актуализировать информацию о тех, кто проживает в сгоревшем строении и какая им необходима помощь. Жителям будут предложены варианты временного предоставления жилья.

Пожар в приюте для животных "Четыре Лапы" в Березовском(2025)|Фото: скриншот с видео телеграм-канала "Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)" / t.me/sila_bgo

В пресс-службе МЧС сообщили, что площадь пожара составила 30 кв.м. Его ликвидировали в течение часа 12 огнеборцев и 5 единиц спецтехники.

Теги: Березовский, 4 лапы, приют, животные, пожар


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