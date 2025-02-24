Крупные российские политики, возможно, не смогут посещать Британию

Великобритания хочет запретить въезд всем крупным политикам, чиновникам и менеджерам из России в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники, передает Lenta.

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"Чтобы оказать давление на российскую элиту, Министерство внутренних дел объявило, что всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну", — написало издание.

Ранее 16-й пакет санкций против России одобрил Евросоюз. В их числе - запрет на вещание восьми российских СМИ в странах объединения. По данным Financial Times, новые санкции коснутся 13 банков и 73 танкеров так называемого "теневого флота". Их, утверждают на Западе, Россия использует для экспорта нефти, пишет Forbes.

Там временем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против России администрация Дональда Трампа не снимет, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

А Папа Римский считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать антироссийские санкции, а не вводить новые.