24 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Крис МакЭндрю / пресс-служба парламента Великобритании / parliament.uk

Times: Макрон и Стармер попытаются отговорить Трампа от переговоров с Россией

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются вместе отговорить президента США Дональда Трампа от переговоров с Россией и предложат свой план уреглирования конфликта. Именно об этом они будут говорить сегодня во время своего визита в Вашингтон, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.
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Как говорят высокопоставленные чиновники, Стармер и Макрон будут убеждать Трампа вообще прекратить двусторонние переговоры с Россией, в обмен они предложат некие европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины.

Ранее сам Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили принять их как можно скорее. Стармер будто бы согласится повысить военные расходы, как того требует Трамп, но хочет, чтобы США учли позицию Европы. В свою очередь, Трамп упрекал Европу в том, что она упустила свой шанс в урегулировании кризиса.

Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщала, что Британия и Франция хотят направить 30 тысяч европейских солдат на Украину в случае, если Россия и Киев достигнут мирного соглашения. Это соответствует прошлогоднему заявлению Службы внешней разведки РФ - что страны Запада хотят ввести войска на Украину под предлогом обеспечения ее безопасности. Это станет фактической оккупацией Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле". По хитрому замыслу Стармера, США должны будут поддерживать не Украину, а британские и французские войска на Украине через военно-техническое и логистическое обеспечение их деятельности. То есть США пытаются втянуть в операцию по введению на Украину воинского контингента из Британии и Франции. Это чисто британское по своему коварству оформление, считает Пушков.

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что эта неделя может стать судьбоносной. Bloomberg назвало это "решающим моментом в кампании по переубеждению Трампа".

Теги: британия, франция, сша, украина


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