С приходом нового канцлера ФРГ на Украине ничего не изменится

С приходом нового канцлера Германии Фридриха Мерца никто не ждет существенных изменений в отношениях России и Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

"Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов", но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца, и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию", - считает сенатор.

По его словам, на выборах в ФРГ около трети избирателей проголосовали за те партии, которые не разделяют нынешнюю политику Берлина в отношении России и Украины. Но при формировании курса будущей власти эти мнения никак не будут учтены. По словам Косачева, так работает "образцовая" германская демократия.

"Ну и, соответственно, проблемы страны сохранятся, и никакой "косметикой" и перекладыванием власти из одного либерального кармана в другой их не решить", - пишет сенатор.

О выборах в Германии в Telegram-канале высказался и сенатор Алексей Пушков.

Он уверен, что при Мерце продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение экономики, будут закрываться предприятия и возникнут проблемы со все более агрессивными мигрантами.

"Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России", - пишет Пушков.

Также он считает, что пока Германия в НАТО, она будет прямо зависеть от США. Хотя в стране говорят, что будут снижать зависимость от Вашингтона.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сообщил, что вопрос об отправке военных на Украину в настоящее время не стоит на повестке дня.

По его словам, сейчас в приоритете обсуждение того, как Европе следует поддержать Киев, так как этот вопрос рассмотрели недостаточно.