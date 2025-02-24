ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

Украинские военные подтянули к Курской области зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия С-300, сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

По данным канала, это доказывает, что высокоточные авиабомбы с управляемыми модулями, используемые ВКС России, представляют собой серьезную угрозу для украинских войск.

Отмечается, что в течение прошлого года этот тип ЗРК практически не фигурировал в военных сводках. Украинским военным, вероятно, удалось скрыть их в тылу. Теперь, когда они появились у линии фронта, разведка и ракетчики возобновили действия по уничтожению С-300, пишет канал.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях". "Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов", - отмечал Рудской.