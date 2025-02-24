В Югре студент-мигрант избил несовершеннолетнего и вымогал у него деньги

В Лангепасе 19-летний студент, уроженец Таджикистана, 22 февраля заключен под стражу по обвинению в вымогательстве, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судов Югры.

Под стражей он пробудет два месяца.

Сообщается, что юноша в течение месяца угрожал несовершеннолетнему физической расправой за отказ отдать ему 15 тысяч рублей. После отказа он избил потерпевшего и тот перечислил ему часть денег. Старшекурсник придумал историю о том, что якобы 16-летний студент распространяет о нем слухи, из-за которых тот поссорился со своей девушкой.

В настоящее время фигуранту дела предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. В суде обвиняемый просил избрать ему подписку о невыезде, т.к. ему необходимо ехать на соревнования.