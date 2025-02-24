В Екатеринбурге из-за нарушения требований СанПина приостановили работу кафе "Ташкент"

Судебные приставы приостановили работу кафе "Ташкент" по улице Техническая, 23 в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по региону, при обследовании были установлены нарушения требований СанПиН.

"Индивидуальный предприниматель допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.

Оборудование и двери кафе опечатали, приостановив его деятельность на 85 суток. Также приставы предупредили предпринимателя об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено.