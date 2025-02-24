Треть компаний планируют увеличить расходы на подарки сотрудникам

День защитника Отечества и праздник 8 Марта отмечают в России почти все компании.

Они проводят корпоративы или фуршеты, дарят цветы и подарки. В текущем году 49% компаний намерены дарить подарки работникам на 23 февраля и 55% – на 8 Марта.

Согласно исследованию, более популярным поводом для вручения подарков может быть только Новый год: в честь этого праздника сотрудникам подарили подарки 75% компаний. Другие поводы – день рождения компании, выполнение годового плана и завершение крупного проекта.

Как заявила генеральный директор коммуникационной компании КРОС Екатерина Мовсесян, на фоне дефицита кадров и жесткой конкуренции за персонал корпоративные подарки стали важным элементом HR-cтратегии. В настоящее время это способ мотивации и удержания сотрудников. Такой подход начали первыми продвигать крупные банковские структуры и флагманы IT-индустрии, сообщают "Ведомости".