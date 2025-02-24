Предлагаемые меры поддержки "Почты России" угрожают частным операторам

Готовящийся проект закона о нефинансовой поддержке "Почты России" стал предметом серьезной озабоченности в "Опоре России".

Исполнительный директор организации Андрей Шубин направил письмо в Совфед и Минцифры. Он указал, что существует угроза монополизации рынка и ущемление прав частных операторов, занимающих 5,5% рынка.

По его словам, предлагаемые меры могут негативно сказаться на деятельности частных операторов почтовой связи, рекламораспространителей, а также представителей фармацевтической отрасли и владельцев интернет-магазинов.

Шубин считает, что ненужно вводить монополию "Почты России" на доставку почты, печатных изданий и квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, а ограничить такую доставку только для лицензированных операторов.

В письме предлагается предоставить частным операторам право на доставку электронных документов и платежных документов. Согласно рекомендации, "Почта России" должна продавать фармацевтические изделия только при наличии лицензии.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что законопроект поступил к ним на рассмотрение, и ФАС участвует в его проработке, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Почта России" рассказала о стоимости доставки грузов беспилотниками: она обходится в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым рейсом. К таким выводам пришли в "Почте России" после эксперимента.