Зеленский заявил о доверии к нему 65% украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему доверяют 65% украинцев, а 4%, как сказал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил сам Зеленский.

"4% и реальные 65% доверия украинцев ко мне – это серьезная разница. Это не ошибка, это сознательная дезинформация, оказывающая влияние на Трампа", – указал Зеленский, сообщает "РБК-Украина".

Напомним, после переговоров России и США в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп сказал, что ему грустно, но у Зеленского рейтинг 4%. И это не только позиция России насчет необходимости выборов, но и лично его, Трампа. Однако воодушевленный данными опроса Зеленский заявил, что не уйдет со своего поста, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.