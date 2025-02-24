Уиткофф: Конфликт на Украине спровоцировали

Конфликт на Украине был спровоцирован.

Об этом в эфире CNN сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Конфликта не должно было быть. Он был спровоцирован. Это не обязательно означает, что его спровоцировали русские", — указал он.

Он заявил, что на тот момент было много "разговоров о вступлении Украины в НАТО", что "стало угрозой для россиян". Он отметил, что Москва дала ясно понять, что "готовы положить конец" конфликту.

По словам Уиткоффа, в основу мирного урегулирования может быть положен проект стамбульских договоренностей 2022 года.