На Украине нашли решение на случай отключения от Starlink

Украина ведет работу над альтернативными решениями на случай, если страну отключат от системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров. По его словам, альтернатива существует. "Но уже решение есть, альтернатива есть", — отметил министр, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что США могут отключить Украину от Starlink. Это произойдёт, если страна не подпишет соглашение об ископаемых. Украинской стороне дали понять, что страну "незамедлительно отключат" от Starlink, если президент Владимир Зеленский вновь откажется от соглашения по минералам.