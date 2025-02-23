Зеленский отказался выплачивать 500 миллиардов долларов в рамках сделки о добыче редкоземельных ресурсов

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США, сообщают РИА Новости.

"Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты", — приводит издание его слова.

Он заявил, что не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.

Напомним, ранее США ужесточили условия сделки по ресурсам с Украиной. Новая версия предлагала закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении 2:1. Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи, США – треть, которую уже предоставила в виде оружия.

Размер фонда американская сторона предлагала установить на уровне $500 млрд. Предлагалось, что соглашение будет охватывать не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть "в качестве погашения задолженности за военную помощь". Сообщалось также, что Владимиру Зеленскому дали всего час на обдумывание сделки. Предложение на прошлой неделе передал глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

Ожидалось, что соглашение будет подписано уже 22 февраля. Заявлялось, что американские власти не потерпят недовольства Киева в ответ на экономические инициативы Белого дома. Как сообщил телеканалу Fox News советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц, американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений. При этом политик сослался на тот факт, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов.