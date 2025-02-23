В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв

Сегодня в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, произошел взрыв в пятиэтажном доме. Пострадала женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В региональном управлении СКР сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.