Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ

Западные компании зондируют в информационном поле перспективы возврата в РФ, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, находится в приоритете, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах пятой межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

"Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость. Кто-то в пошив одежды, изготовление продукции и так далее, в продвижение. То есть нам очень важно, чтобы, конечно, эти деньги не сгорели. Поэтому будем относиться к этому индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - сказал министр.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что Россия будет рассматривать возвращение тех, "кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году". Он подчеркнул, что страна будет допускать на свой рынок тех, в ком заинтересована сама. При этом в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС. При этом обсуждение возврата западных компаний, как сказал зампред правительства, возможно лишь после отмены санкций.

Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями или партнерами из дружественных стран.