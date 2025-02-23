Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия открыта для переговоров.

"Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать политическую волю двух глав государства, выйти на процесс мирного урегулирования. Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своем подходе", - заявил Песков.

Он отметил, что диалог между выдающимися президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - это многообещающе.

"Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли", - сказал представитель Кремля.

Со ссылкой на Пескова, РИА Новости сообщают, что Путин и Трамп в ходе звонка договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине.

Напомним, переговоры США и России прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Встреча была посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.

Позже Песков сказал, что переговоры президентов РФ и США могут состояться до конца февраля. Ранее Трамп также не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля.