Суд отправил под стражу подозреваемого в пытках над девушками на автомойке в Каменске-Уральском

23 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отправил под стражу подозреваемого в пытках над девушками на автомойке в Каменске-Уральском

Суд отправил под стражу 21-летнего Давида Анашкина по уголовному делу об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, с учетом установленных обстоятельств, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении троих фигурантов по уголовному делу о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, заключил обвиняемого, 2004 г.р. под стражу", - говорится в сообщении. В заключении он будет находиться до 4 апреля.

В пресс-службе Синарского районного суда пояснили, что первый материал был в отношении Анашкина. По остальным фигурантам в настоящий момент дела рассматриваются в суде.

Суд отправил под стражу подозреваемого в пытках над девушками на автомойке в Каменске-Уральском(2025)|Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского

В СКР сообщили, что обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера предъявлено троим местным жителям, 2004, 2008 и 2007 годов рождения.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц), п.п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Наказание за самое тяжкое преступление из числа указанных может достигать 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней нанесли удары руками и ногами двум девушкам, причинив им боль и телесные повреждения. Девушек обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Теги: Каменск-Уральский, мера пресечения, пытки, избиение, девушки, автомойка, давид анашкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2025 19:17 Мск Следственный комитет возбудил еще два дела по пыткам девушек в автомойке на Урале
Ранее 21.02.2025 15:15 Мск Мизулина о пытках девушек в автомойке на Урале: "Какая-то жесть"
Ранее 21.02.2025 10:50 Мск В Каменске-Уральском компания парней избила двух девушек на автомойке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети