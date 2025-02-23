Суд отправил под стражу подозреваемого в пытках над девушками на автомойке в Каменске-Уральском

Суд отправил под стражу 21-летнего Давида Анашкина по уголовному делу об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, с учетом установленных обстоятельств, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении троих фигурантов по уголовному делу о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, заключил обвиняемого, 2004 г.р. под стражу", - говорится в сообщении. В заключении он будет находиться до 4 апреля.

В пресс-службе Синарского районного суда пояснили, что первый материал был в отношении Анашкина. По остальным фигурантам в настоящий момент дела рассматриваются в суде.

В СКР сообщили, что обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера предъявлено троим местным жителям, 2004, 2008 и 2007 годов рождения.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц), п.п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Наказание за самое тяжкое преступление из числа указанных может достигать 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней нанесли удары руками и ногами двум девушкам, причинив им боль и телесные повреждения. Девушек обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.