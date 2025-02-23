ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 56 дронов

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 56 дронов. По населенным пунктам региона выпустили 43 боеприпаса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Обстрелам подверглись поселки Политотдельский и Октябрьский, села Красный Хутор и Щетиновка. По ним были выпущены 15 снарядов. Также с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

Дважды ВСУ обстреляли Шебекино, поселок Первомайский, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа. Всего было выпущено восемь боеприпасов, и 23 атаки беспилотников. В Борисовском районе по селам Березовка, Грузское и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки пяти беспилотников. Повреждены частный дом, микроавтобус, два автомобиля и линия электропередачи.

По поселку Уразово, селам Долгое, Казинка, Конопляновка, Старцево, Шелаево и хутору Бабка совершены атаки с помощью восьми беспилотников, повреждены два автомобиля. В Волоконовском районе по селам Борисовка, Коновалово и Тишанка выпущено четыре боеприпаса и нанесены удары тремя беспилотниками. Повреждены два частных дома и автомобиль.

Также обстрелам подверглись город Грайворон, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино с применением 13 боеприпасов и атакам семи беспилотников, в городе Грайворон повреждено частное домовладение. Над Губкинским и Старооскольским округами, а также над Чернянским районом системой ПВО сбито пять беспилотников. В Краснояружском районе по селам Демидовка и Репяховка выпущено три боеприпаса и зафиксированы атаки четырех беспилотников. Поврежден легковой автомобиль.