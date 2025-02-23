Правительство РФ выделило 44 миллиарда рублей жителям Курской области

Правительство РФ выделило жителям Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, 44 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Курянам будут платить ежемесячно по 65 тысяч рублей. Ранее это поручение отдал президент России Владимир Путин. Всего выплаты получат свыше 112 тысяч человек, проживавших на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

Средства из резервного фонда правительства будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта. Михаил Мишустин поручил Минтруду держать на контроле организацию работы по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.