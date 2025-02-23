Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России с Днем защитника Отечества. Текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.

"Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна. Этот праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины. Воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Россия опирается на вековые победные традиции воинства – на силу, веру и мужество предков: тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберег нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг – разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года.

Президент напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества и отметил, что курс России на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным. Продолжится работа по повышению боевых возможностей армии и флота, их боеготовности, составляющей обеспечение безопасности России и гарантии ее суверенного настоящего и будущего.

Приоритетом Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. Серьезное внимание будет уделяться и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.

"Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!" - подчеркнул президент.