СМИ: Зеленского могут судить в США за смерть американского журналиста

Лидера киевского режима Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Такое мнение выразил выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Как сообщают РИА Новости, днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.

"Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

Добавим, что Госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.