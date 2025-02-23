В пермском аэропорту Большое Савино из-за тумана задержаны более десяти рейсов

В пермском аэропорту Большое Савино из-за неблагоприятных погодных условий произошли массовые задержки рейсов на вылет и посадку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, причиной задержки стал туман. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы.

Всего были задержаны рейсы в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Анталью. Время ожидания по некоторым рейсам составляет более шести часов.