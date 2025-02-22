В двух районах Дагестана из-за непогоды введён режим ЧС

В Дагестане ввели режим ЧС. Речь идёт о Буйнакском и Новолакском районах республики. Из-за этого в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дгэнерго" с 18.00 (мск) 22 февраля введен особый режим работы.

Для устранения технологических нарушений, вызванных стихией, привлечены специалисты и спецтехника филиала в необходимом количестве. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и других энергообъектов, сообщает предприятие.