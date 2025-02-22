Юрий Бурлачко от имени депутатов кубанского парламента поздравил ветеранов, офицеров и курсантов Краснодарского военного училища

В преддверии 23 февраля председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетил Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Штеменко.

Руководитель кубанского парламента вместе с вице-губернатором Александром Нестренко и председателем комитета ЗСК по военным вопросам, Героем России Евгением Шендриком ознакомился с его инфраструктурой и деятельностью, побывал в музее училища, осмотрел зал ученого совета и другие объекты.

Знакомство с учебным заведением провел начальник училища генерал-майор Игорь Шпырня.

Училище подготовило и направило в войска и на флот десятки тысяч офицеров, которые внесли большой вклад в дело укрепления обороноспособности страны.

Гости побывали в учебных аудиториях, кабинетах научной школы, психологической помощи и психологической разгрузки, осмотрели стенды тактической подготовки. Далее состоялось торжественное собрание.

Юрий Бурлачко от имени депутатов Законодательного Собрания поздравил ветеранов, офицеров и курсантов училища с наступающим 23 февраля – Днем защитника Отечества.

Руководитель ЗСК пожелал собравшимся мира, здоровья и исполнения задуманного, а тем, кто сражается на фронте, скорейшего возвращения домой.

Также начальник вуза Игорь Шпырня и председатель краевого парламента Юрий Бурлачко вручили военнослужащим государственные и ведомственные награды.