Арестован советник губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону избрана мера пресечения советнику губернатора области Виктору Гончарову. Решение принял Ленинский райсуд.

Гончаров арестован на два месяца. Политику вменяют превышении должностных полномочий. Дело связано с уголовным преследованием замгубернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале ноября 2024 г. в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушёл в отставку. Позже он стал сенатором. После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Mash писал, что сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти, будут заведены уголовные дела. В феврале 2025 г. председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что его коллегу Голубева не приглашали на допрос в Следственный комитет. На фоне этого стало известно о задержании заместителя губернатора – министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Речь идёт о превышении полномочий.