Герасимов посетил в зоне СВО "Южную" группировку войск

Начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции.

Он принял доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки во время в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия.