Названо имя сменщицы Винер на посту тренера сборной по художественной гимнастике

Стало известно, кто после ушедшей с этого поста Ирины Винер станет главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, пишет РБК.

Ранее стало известно, что теперь уже экс-тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение покинуть пост. Она поблагодарила всех спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла свой путь, отметив, что "художественная гимнастика остаётся в надёжных руках". Винер считает, что сейчас перед ней стоит задача не просто воспитывать чемпионов, но и передавать опыт.